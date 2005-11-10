Vis Pesaro, intensificati i contatti con Aglietti: si cerca di limare gli ultimi dettagli per l'accordo

Come già abbiamo anticipato nella giornata di ieri, per il post Andrea Gennari, il prescelto dalla Vis Pesaro è Alfredo Aglietti, che il club marchigiano avrebbe individuato come prossimo allenatore per risollevare le sorti della compagine biancorossa, attualmente ultima in classifica nel Girone B di Serie C; quattro i punti conquistati dalla squadra, che ha sì una gara in meno, ma non può comunque dirsi soddisfatta di quanto finora raccolto. E si sa, in questi casi, il primo a pagare è sempre l'allenatore.

Al netto di ciò, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, oggi si sono intensificati i contatti con Aglietti, al quale sarebbe stato proposto un contratto fino a giugno; si valuta però l'opzione in caso di salvezza, che è il nodo che porterà poi alla fumata bianca. Per la quale c'è comunque grandissimo ottimismo.