Il Franchi in concessione alla Fiorentina per 60 anni: il progetto e le parole della sindaca

La proposta della Fiorentina per il restyling dello stadio Artemio Franchi è stata ritenuta di pubblico interesse da parte della Conferenza di servizi e a fare il punto della situazione sull'impianto di Firenze è la sindaca Sara Funaro, in conferenza stampa da Palazzo Vecchio. Di seguito le sue dichiarazioni riprese da FirenzeViola.it: "Non è la fine di un percorso, preciso, ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato. Da luglio fino al 13 ottobre scorso sono state definite le prescrizioni per dare una gestione a lungo termine".

Concessione per 60 anni? I dettagli del progetto

Quindi la prima cittadina di Firenze è entrata più nei dettagli: "La proposta prevede la concessione per 60 anni a 101 milioni iniziali e l’impegno degli oneri a carico della Fiorentina anche della manutenzione e la completamento di tutte le opere. Previsti 5 cicli di manutenzione straordinaria a prezzi indicizzati a circa 70 milioni di euro. I 101 milioni prevedono 54 milioni più iva per il completamento dell’opera mentre 47 sono per gli allestimenti ma tutti espressi in cifra attuale. E nei 60 anni insomma complessivamente l’impegno della Fiorentina ammonta a circa 300 milioni (investimenti per completamento e gestione ordinaria e straordinaria)".

A disposizione del Comune per 20 giorni l'anno

Nell'accordo è previsto che il Comune possa fruire dell'impianto per 20 giornate all'anno, l'iter prevede che da oggi la Fiorentina possa presentare la definitiva proposta, quella che dovrà tenere conto delle prescrizioni. Con la variazione fatta ai lavori, il primo lotto finirebbe a maggio del 2027. Nella proposta il club parla di ricavi da biglietteria ma anche da sfruttamento commerciale e museale.