Frosinone, Alvini: "Raimondo in Nazionale? Se non ora, ci arriverà. Lui lo sa"

Il Frosinone di Massimiliano Alvini continua a convincere: “Siamo solamente alla settima giornata di campionato - ricorda il tecnico, oggi insignito del premio Scopigno -. C’è ancora tanto da fare, bisogna essere obiettivi e analizzare la realtà”.

Però questa squadra di giovani italiani piace…

“Sì, ci sono ragazzi italiani validi e non solo nel Frosinone. Il calcio italiano, che tutti noi amiamo, può avere un buon futuro. Io ci credo in questo”.

La gestione emotiva di un ragazzo come Raimondo com’è?

“Il giovane non deve essere mediocre, ma essere eccellente e migliorarsi. La gestione emotiva fa parte del mio ruolo: alleni la parte tecnica, ma anche la testa. Crescere sta anche in quello”.

Vedendo la classifica: in alto ci sono squadre che hanno un gruppo compatto. È un messaggio importante per il resto del campionato?

“Io penso che i valori dello spirito di gruppo, dell’unione dello spogliatoio, stiano alla base di ogni squadra. Noi, per quanto riguarda me e il mio staff, mettiamo la disciplina come pilastro fondamentale. Quella che puoi avere in campo, ma anche nella vita”.

La Lazio la sorprende?

“Siamo stati insieme a Trento con Gattuso, ci conosciamo da un po’. Non mi sorprende nulla: Rino è un uomo vero, che sa trasmettere i suoi valori. La Lazio è una squadra forte, può fare un bel campionato”.

E il Frosinone dove può arrivare?

“Abbiamo tutti un obiettivo comune: raggiungere la salvezza. Per il Frosinone rappresenterebbe sicuramente un traguardo straordinario, alla quarta volta in Serie A”.

Raimondo è già da Nazionale maggiore?

“Raimondo deve continuare a lavorare e fare quello che sta facendo, nel suo percorso di crescita. Se la convocazione non arriva ora, può arrivare tra qualche mese o un anno. Lui lo sa, il suo percorso è quello”.

Gli ha cambiato la carriera…

“Grazie a Castagnini, che l’ha voluto dopo un’annata difficile. Io cerco solo di allenarlo. I meriti stanno al calciatore, nel volersi migliorare e allenare sempre”.