Presto altri Lulli, Scala lancia i giovani della Roma: "Gasperini guarda molto alla Primavera"

Mattia Scala, allenatore della Roma Primavera, è intervenuto ai microfoni dei media a margine del Premio Manlio Scopigno. Di seguito le dichiarazioni del tecnico sui talenti giallorossi che si stanno affacciando alla prima squadra di mister Gasperini, da Lulli fino a Di Nunzio.

Le parole di Scala raccolte da TMW

Sul lavoro della Roma Primavera coi giovani: "Ogni anno siamo a disposizione per la prima squadra, con l'obiettivo di creare giocatori. L'ultimo è Di Nunzio che ha esordito l'altro giorno, senza dimenticare ovviamente il primo gol di Lulli".

Su quanti calciatori possono salire in prima squadra quest'anno: "Speriamo tanti... Il percorso è lungo e il calcio - si sa - vive di opportunità. I ragazzi devono cogliere le occasioni, abbiamo la fortuna di avere in prima squadra un allenatore come Gasperini che guarda molto al settore giovanile".

Su com'è lavorare accanto a Gasperini: "Per me è imparare ogni giorno. Abbiamo la fortuna di condividere il campo, quindi ogni tanto mi metto di nascosto a vedere gli allenamenti della sua Roma per cercare di imparare. Per me è un piacere e un onore".

Sulla vicinanza della società: "La società ci è vicina ogni giorno, crede tantissimo nel settore giovanile. In primis il CEO, ma poi anche D'Amico e Margiotta. Abbiamo un confronto diretto e quotidiano con tutti loro".

Su cosa servirà per essere soddisfatto a fine stagione: "Sarò soddisfatto se continuiamo a formare giocatori e se facciamo buone prestazioni portando a casa qualche risultato".