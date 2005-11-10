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Barletta, trauma di terzo grado al rene sinistro per Partipilo: la nota della società

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 12:32Serie C
19.10.2026 12:32Serie C
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Il giocatore biancorosso ha avuto la peggio nel corso di uno scontro di gioco, ma per il momento non sono resi noti ulteriori dettagli
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per il Barletta, e soprattutto per l'attaccante Anthony Partipilo: niente che riguardi le possibili tensioni tra le parti, smentite nel corso della conferenza stampa del neo Ds Luigi Volume, si parla infatti di infortunio. Come ha fatto sapere la società, il giocatore - a seguito di uno scontro di gioco nel match di ieri contro il Picerno, ha riportato un trauma di terzo grado al rene sinistro, ma per il momento non ci sono aggiornamenti certi sull'eventuale stop e sui tempi di recupero.

La nota della società pugliese.

Di seguito, il comunicato diffuso dai biancorossi: "La SS Barletta 1922 comunica che Anthony Partipilo ha riportato un trauma di III grado al rene sinistro, a seguito di uno scontro di gioco avvenuto durante il match contro il Picerno.

Il calciatore si è sottoposto ad accertamenti presso l'ospedale Bonomo di Andria. L'équipe medica è in continuo contatto con il Club per valutare gli sviluppi di carattere sanitario".

Le parole di Volume sulla posizione del calciatore.

Era il 7 ottobre scorso, e proprio il prima citato Volume, presentandosi alla stampa, chiariva anche le questioni legate all'attaccante. Ecco le sue parole in merito: "Problemi con Partipilo? Nessun malumore, domani (giovedì 8 ottobre, ndr) torna ad allenarsi dopo un piccolo problema fisico".

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