TMW Livorno, Venturato: "Portato l'Arezzo dove volevamo noi. Adesso dobbiamo crescere ancora"

"L'atteggiamento e la capacità di voler andare in campo a fare la partita sono aspetti che mi son piaciuti, abbiamo portato l'Arezzo a fare la gara che volevamo noi. C'è da migliorare, ma appunto atteggiamento, voglia e determinazione non son mancati: c'è stata anche una buona intensità, atteggiamento mentale e fisico uniti portano poi risultati che non possiamo immaginare". Il tecnico del Livorno Roberto Venturato ha parlato così dopo la vittoria per 2-1 contro la capolista Arezzo di questo pomeriggio: "L'Arezzo ha dimostrato fino a oggi di essere la più forte di tutte, ma abbiamo lavorato di squadra, arginando bene Pattarello, adesso dobbiamo avere la capacità di guardare avanti per crescere sempre".

Spazio poi all'elogio della sua squadra: "I giocatori del Livorno son giocatori bravi, hanno capacità, grande merito della prestazione di oggi è loro, hanno visto la possibilità di essere un squadra propositiva e questo ha acceso qualcosa in loro".

Infine Venturato si sofferma sul turno di riposto a cui sarà costretta la squadra dopo l'esclusione del Rimini: "Domenica riposeremo, mi dispiace molto dover fare questa sosta perché fa male quello che è successo al Rimini, è una cosa che non vorrei mai vedere nel calcio, sarebbe stato meglio giocare. Ma dobbiamo prendere atto di quello che è la situazione e lavorare al meglio in queste due settimane per quella che sarà una sfida - quella al Pontedera - molto diversa da quella che è stata oggi. Dovremmo saperla interpretare con un atteggiamento simile a quello odierno, ma forse anche con qualcosa in più".