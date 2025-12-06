Lautaro ha segnato a 30 avversarie diverse in Serie A: nessuno in Europa come lui dal 2018

Lautaro Martinez aggiorna ancora le statistiche: grazie al gol contro il Como, il Toro ha segnato a 30 avversarie diverse in Serie A dal 2018-2019, ovvero la sua prima stagione all'Inter, fino a oggi. Nessuno nei primi 5 campionati di Europa ci è riuscito.

La sua pagella

Lautaro Martinez 7 - "C'è solo un capitano" era il coro che veniva cantato a Javier Zanetti, ma ora è più che mai attuale per esaltare il Toro di Bahia Blanca, che segna il 164° gol con la maglia dell'Inter dopo aver orchestrato lui stesso l'azione. È il simbolo dei nerazzurri, oggi più di sempre: la sua grinta è l'emblema di quello che vorrebbe ogni allenatore