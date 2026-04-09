Bologna, Bernardeschi: "Non siamo inferiori a loro, stasera ci deve insegnare tanto"
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Federico Bernardeschi, numero 10 del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida casalinga con l'Aston Villa, valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League: "La verità è che in Europa non puoi permetterti di sbagliare, la verità è questa e fa male. Il Bologna non è assolutamente inferiore a questa squadra, loro hanno fatto tre gol su errori nostri. I dettagli sono importanti, devi stare sul pezzo. Non potevamo prendere un gol così al 95', questo deve farci crescere se vogliamo migliorare. La partita è ancora aperta, tutto può succedere ma stasera ci deve insegnare tanto".
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