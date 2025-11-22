Bologna, Bernardeschi: "Questa è una squadra fantastica, il mister un grande condottiero"
Federico Bernardeschi ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria contro l'Udinese al Bluenergy Stadium: “Questa è una squadra fantastica, con tanti valori sani. Il Mister è un grande condottiero e la società è composta da brave persone e ottimi professionisti. Questo è il risultato di quello che siamo, è bello stare qua”.
