Una traversa, un errore clamoroso e il gol di Kostic: è 0-1 tra Fiorentina e Juventus al 45'

Dopo 6 minuti di extra time, Doveri manda tutti negli spogliatoi. Termina 0-1 il primo tempo tra Fiorentina e Juventus, con la gara che si è sbloccata sul finale grazie ad un gran gol di Filip Kostic. Una prima frazione di studio in cui però non sono mancate un’occasione enorme per parte che porta la firma dei due grandi ex di serata: al 25’ la traversa strozza in gola l’urto del Franchi e di Moise Kean, dieci minuti più tardi Vlahovic manca clamorosamente l’appuntamento con il gol, facendosi chiudere da Pongracic dopo aver saltato De Gea. La gara si sblocca al 50' col il secondo gol realizzato da Kostic.

Nei primi minuti regna l’equilibrio, con le due squadre che si studiano senza affondare il colpo. Se in campo il clima è tono del match è piuttosto blando, sugli spalti il clima è rovente come da pronostico, con la Fiesole che bersaglia Vlahovic con una serie di cori razzisti che portano Doveri a richiedere un annuncio dello speaker e del capitano viola Luca Ranieri. Per quanto riguarda la partita, il primo squillo arriva al 12’ con un cross insidioso di Kean che trova la respinta della difesa bianconera. Al 15’ Vlahovic manda a vuoto Marì con una gran giocata prima di essere atterrato in area. Doveri non ha dubbi e indica il dischetto, ma decide di revocare il penalty per fallo dello stesso attaccante dopo un check all VAR.

L’azione più pericolosa della partita arriva al 25’ ed è di parte viola con Moise Kean quaranta metri palla al piede prima da far partire da posizione defilata un destro potentissimo che si infrange sulla traversa e sbatte sulla linea di porta sotto gli occhi di un immobile Di Gregorio. Al 35’ ha un’occasione altrettanto ghiotta la Juventus con Dusan Vlahovic che si libera di Pablo Marì e si presenta a tu per tu con De Gea. Il numero 9 della formazione allenata da Luciano Spalletti salta il portiere spagnolo ma è poco reattivo a concludere a rete e si fa recuperare clamorosamente da Pongracic. Quando la prima frazione sembrava dovesse concludersi in pareggio, al quinto dei sei minuti di recupero, gli ospiti trovano la rete del vantaggio grazie ad un gran sinistro di Filip Kostic, bravo a raccogliere la respinta della retroguardia viola e a bucare De Gea.