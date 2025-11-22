Bologna, Italiano: "Il secondo gol è il manifesto della nostra grande pressione"
Il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria contro l'Udinese: “Ho visto una squadra che non si abbatte mai, continua sempre a stare dentro la partita e a giocare come sa, soffrendo e ribattendo. Il secondo gol é il manifesto della nostra grande pressione, lì abbiamo messo il risultato in ghiaccio. Sono felicissimo per i subentri dalla panchina e per il primo gol di Berna, strameritato”.
