Bologna, Dominguez: "Dimostriamo di essere tutti pronti quando chiamati in causa"
TUTTO mercato WEB
L'esterno del Bologna, Benjamin Dominguez, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro l'Udinese: "Innanzitutto voglio fare i complimenti ai miei compagni di squadra per la partita: dimostriamo di essere sempre tutti pronti quando chiamati in causa. Personalmente credo di aver giocato meglio nella seconda parte di partita, ma sono contento per questi minuti messi nelle gambe. Parola d’ordine? Calma. Siamo momentaneamente primi, ma manca tanto”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile