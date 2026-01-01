Bologna, Castro: "Non stiamo alla grande. Lautaro? Uno da cui imparare, è fortissimo"

Santiago Castro, attaccante del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dopo il ko per 3-1 contro l'Inter: "Penso che noi potevamo fare di più, dobbiamo migliorare, fare più passaggi e più gioco. Loro sono forti, giocavano in casa... Siamo caduti in un momento in cui non stiamo alla grande e come è abituata la gente quando ci vede. So che lavorando e andando insieme, come sempre abbiamo fatto, andremo avanti".

Lautaro è un rivale o uno da cui prendere spunto?

"È uno da cui imparare, la verità è che è fortissimo, non solo davanti alla porta, ma anche lontano. Come fa a spallate, come pressa...".

Si rivede in lui?

"No, no, devo imparare. Grazie a Dio gioco anche con Ciro, che è un cannoniere storico della Serie A e anche da lui posso imparare tantissimo".