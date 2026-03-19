Bologna, Castro: "Vogliamo passare il turno, Ndicka è stato cattivo ma oggi..."

Santiago Castro, attaccante del Bologna, è stato intervistato da Sky Sport prima del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma: "I nostri obiettivi sono chiari, vogliamo passare il turno. Siamo riusciti a passare la prima fase e ora abbiamo una grande partita".

Uno stadio come questo può essere decisivo?

"Giocare in stadi così è sempre bello, ci sono anche tanti tifosi nostri. Sarà una bella atmosfera, ma in campo siamo 11 contro 11".

Ci saranno scintille con Ndicka, come nella gara d'andata?

"Sappiamo cosa dobbiamo fare, l'altra sera Ndicka è stato cattivo ma oggi sarà una bella partita per tutti".