Bologna, De Silvestri: "Orgoglioso del gruppo. La squadra c'è, ha voglia di migliorare"

Lorenzo De Silvestri, difensore del Bologna, parla ai microfoni di Dazn nel postpartita del pareggio per 1-1 contro la Lazio, valevole per la 14ª giornata di Serie A. Il laterale rossoblù commenta la prova della squadra e il suo ingresso in campo durante la fase concitata del match.

Portare a casa un punto in una partita che è stata davvero tanto combattuta oggi. Che gara è stata?

"Sì, sicuramente la Lazio è forte, lo sapevamo. Era pure in crescita con i risultati. Abbiamo fatto una bella partita, il pareggio ci sta. Forse nel finale potevamo fare qualcosa di più, però sono contento e orgoglioso della squadra e di tutto il gruppo."

Ci racconti del cambio, di quel gol che arriva? Eravate in 10 contro 11, poi entri tu subito dopo. Come è andata in panchina?

"Sinceramente no, ero seduto e ho visto la situazione. Peccato che non sono riuscito a entrare subito e hanno fatto gol proprio in quel momento. Però poi sono stati bravissimi a recuperarla subito e sono contento anche di essere entrato e di aver fatto il mio. Comunque sono un po' di giorni che mi alleno anche da centrale, quindi sono contento. Ma la squadra c'è, la squadra è mentalizzata, la squadra ha voglia di migliorare. Sono tre stagioni ormai che stiamo a questi livelli e deve essere anche un punto d'orgoglio."

Già che ce l'hai nominato a Mihajlovic, c'è stato anche un ricordo, è stato un prepartita davvero molto emozionante. Ti lascio ricordare Sinisa anche qui in questo stadio, insomma vi ha accomunato anche questo doppio amore.

"Volevo lasciare la maglia per quello e allora sto andando. Per me è stato più di un allenatore. Questo è il suo stadio, sono le sue squadre, è la sua partita. Con tutta la famiglia, lo stadio, è sempre bello ricordarlo, è giusto ricordarlo. È sempre qui con noi e non è giusto una frase ma è proprio così. Ogni volta che ne parlo a me mi gonfia il petto, quindi sempre con il mio sinistro."