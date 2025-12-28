Bologna, Fabbian ammette: "Quello che stiamo facendo fin qui non è sufficiente"

Al termine del pareggio per 1-1 tra Bologna e Sassuolo, valido per la diciassettesima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto in sala stampa Giovanni Fabbian, autore del gol rossoblù. Una partita intensa al Dall’Ara, decisa dalle reti di Fabbian e Muharemovic, che ha lasciato sensazioni contrastanti ma anche segnali positivi.

Il centrocampista del Bologna ha analizzato così il momento della squadra: “Siamo un gruppo di ragazzi che cerca sempre di ottenere il massimo. Quello che stiamo facendo in questo momento non è sufficiente, ma non dobbiamo perderci d’animo”. Parole lucide, che raccontano la consapevolezza di una squadra ancora in costruzione ma con basi solide.

Fabbian ha poi sottolineato l’aspetto che, a suo avviso, fa la differenza: “La nostra forza è l’unità. Siamo uniti, lavoriamo bene ogni giorno e c’è grande armonia con lo staff e con il mister”. Un clima positivo che, secondo il centrocampista, rappresenta un elemento chiave anche in prospettiva futura.

“È un’armonia che ci accompagnerà anche nel 2026”, ha concluso Fabbian, lasciando trasparire fiducia e determinazione. Il Bologna guarda avanti, consapevole delle difficoltà ma deciso a crescere partita dopo partita, facendo leva sul gruppo e sul lavoro quotidiano.