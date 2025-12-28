Live TMW Bologna, Fabbian: "Ci è mancato solo il gol, meritavamo di vincere"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Sassuolo nella diciassettesima giornata della Serie A 2025/26 (1-1 il risultato finale firmato dalle reti di Fabbian e Muharemovic), è intervenuto Giovanni Fabbian. Il centrocampista rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Cosa vi è mancato oggi?

"Credo che sia mancato solo il gol perché abbiamo creato molto e meritavamo di vincere. Il calcio è anche questo e dunque portiamo a casa ciò che di buono abbiamo fatto, che secondo me è tanto".

Avete avuto anche il timore di poterla perdere?

"Nel calcio come si attacca si viene anche attaccati, è normale. Dovevamo chiuderla prima e sarebbe stata una partita diversa. Il pareggio non ci rende contenti ma cercheremo di lavorare sui dettagli che da domani dovremo cercare di limare. Testa all'Inter perché vogliamo tornare a vincere".

Come si spiega questo momento del Bologna?

"Siamo un gruppo di ragazzi che cerca di ottenere sempre il massimo. Quello che stiamo facendo al momento non è sufficiente ma non dobbiamo perderci d'animo. Questa è la nostra forza: siamo uniti e lavoriamo bene, con lo staff e il mister c’è un’armonia che ci accompagnerà ancora nel 2026".

