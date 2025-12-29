Bologna, Fabbian torna a segnare dopo otto mesi. E il gol può riscrivere anche il suo futuro

Giovanni Fabbian è tornato al gol dopo un’attesa che sembrava infinita. L’ultima volta risaliva a otto mesi fa, alla semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli, guarda caso ancora una volta al Dall’Ara. In campionato, invece, l’astinenza durava addirittura dal 16 marzo, nella sfida con la Lazio. Da lì in avanti, il silenzio. Un digiuno troppo lungo per un giocatore come lui, che sin dal suo arrivo a Bologna aveva sempre garantito un buon bottino di reti. "Finalmente è arrivato il gol e sono felice - ha detto il trequartista rossoblù nel post partita - ma la cosa più importante resta aiutare la squadra. Il risultato viene prima di tutto. Potevamo chiuderla prima, ma non c’è rammarico: abbiamo dato tutto. Ora pensiamo a migliorare ciò che manca e alla prossima partita contro l’Inter".

Fabbian, scrive il Corriere dello Sport, ha così chiuso il 2025 esattamente come lo aveva iniziato, con segnando in casa. Un dato curioso ma eloquente, perché da gennaio in poi non ha mai trovato la rete lontano dal Dall’Ara. Su nove gol complessivi in Serie A, otto sono arrivati davanti al pubblico di casa, dove il numero 80 sembra esprimersi al meglio. Il sigillo contro il Sassuolo, con un rigore in movimento imprendibile per Muric sotto la curva Bulgarelli, ha il sapore di una rinascita anticipata.

Non sono stati mesi semplici per il classe 2003 padovano. La brillantezza dei primi tempi in rossoblù si era affievolita e, tra campionato ed Europa, il suo impatto era stato limitato. Dopo l’emozione della prima chiamata in Nazionale, la sua stella aveva rallentato. Ora però qualcosa è cambiato: il gol ha riacceso la luce e rimesso in discussione le gerarchie. Contro il Sassuolo potrebbe essere iniziata una nuova fase, con più spazio e nuove occasioni per dimostrare quanto questo Bologna abbia ancora bisogno di lui.