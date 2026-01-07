Ufficiale Bologna e Foggia salutano Byar: il marocchino torna in patria e firma col Wydad

Il Wydad Casablanca continua a muoversi con decisione sul mercato invernale. Dopo aver annunciato ieri l'ingaggio di Ben Yedder, il club nordafricano ha ufficializzato l’ingaggio del giovane Naïm Byar, centrocampista marocchino classe 2004 e già internazionale con le selezioni giovanili del Marocco.

Attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali, il WAC ha confermato che il giocatore ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo, fino al 2030. Byar arriva dal Bologna, formazione di Serie A (ma ha giocato in prestito con il Foggia nella prima parte di stagione), e rappresenta un investimento importante in ottica presente e futura.

Campione del mondo U20 con il Marocco, Byar è atteso nei prossimi giorni nel ritiro della squadra, attualmente in Qatar, dove il Wydad sta svolgendo un camp di preparazione approfittando della pausa del campionato nazionale, sospeso a causa dello svolgimento della Coppa d’Africa. Il suo arrivo si inserisce in un mercato invernale estremamente ambizioso. Nelle ultime settimane, infatti, il Wydad ha già ufficializzato innesti di grande rilievo come Hakim Ziyech, Wissam Ben Yedder, Nabil Khali e Aymen El Wafi.