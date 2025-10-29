Bologna e Torino smuovono semplicemente la classifica: al Dall'Ara finisce 0-0

Partita senza sussulti particolari, quella andata in scena al Dall'Ara fra Bologna e Torino, con le due squadre che dopo 90 minuti di battaglia si fermano su uno 0-0 che porta un punto comunque utile a smuovere le due classifiche.

La prima frazione si accende intorno alla metà, dopo una lunga fase di studio, con la difesa dei padroni di casa che va in apnea e porta Che Adams alla conclusione che scheggia il legno. Il Bologna non sta però a guardare, con una conclusione di Lykogiannis diretta all'incrocio dei pali salvata ottimamente da Paleari. Gli ultimi tentativi della prima frazione sono invece di Bernardeschi prima e Casadei poi.

I cambi nella ripresa arrivano presto, a dimostrazione dello scarso gradimento dei due tecnici per la prestazione del primo tempo. Il Bologna butta dentro Castro per Dallinga, il Torino Vlasic, Simeone e Ismajli, ma la sostanza non cambia. Pochi minuti dopo entrano anche Orsolini, Freuler e Dominguez, portando un po' di vivacità in più alla manovra bolognese ma con ben pochi pericoli concreti. Ai punti il Torino crea qualcosa di più rispetto al Bologna nella ripresa, ma con poca cattiveria. E alla fine lo 0-0 finale sembra il risultato più giusto per quanto visto in campo nell'arco di tutti i 90 minuti di gioco.