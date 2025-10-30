Il Torino inchioda sullo 0-0 il Bologna, che senza Italiano fa due pareggi in campionato

Secondo pareggio consecutivo per il Bologna che in campionato senza Vincenzo Italiano a guidarlo non sa vincere. Dopo la Fiorentina qualche giorno fa al Franchi, questa volta è il Torino a frenare la corsa dei rossoblù, inchiodandolo sullo 0-0 al Dall'Ara al termine di una gara poco spettacolare.

Questa l'analisi di Daniel Niccolini, vice di Italiano, al termine del match: "Giocando ogni tre giorni non sempre possiamo essere lucidi e fare prestazioni di altissimo livello. Abbiamo incontrato una squadra fisica contro la quale non era facile trovare spazi. Forse ci è mancata la giocata del singolo o un calcio pizzato che spesso può aiutare contro squadre che si chiudono così tanto. Forse è mancata anche velocità e qualità nei passaggi. Se ci sentiamo una grande squadra? Ci sentiamo un grande gruppo. Poi tra partita e partita si possono perdere lucidità e condizione fisica, oggi secondo me siamo stati un po' lenti e ci è mancato il guizzo del campione. Abbiamo fatto più del 70% di possesso palla ma ci teniamo questo punto. Italiano? Sta molto meglio, oggi è riuscito a venire prima al centro sportivo e poi allo stadio. Ha visto la partita dallo spogliatoio e l'ha vissuta come fa di solito in campo. Vedremo se venerdì tornerà ad allenare".

Questo invece il tecnico dei granata Marco Baroni: "Devo fare i complimenti ai ragazzi perché siamo venuti a giocare contro una squadra che fa un calcio europeo veemente. Ci siamo calati nella gara con attenzione e compattezza. Nel primo tempo abbiamo fatto molti errori tecnici perché eravamo frettolosi, mentre nella ripresa abbiamo giocato da squadra vera. Non è facile venire a giocare al Dall'Ara e fare risultato. Loro hanno calciato molto da fuori ed hanno crossato pochissimo: l'avevamo preparata così. Il Bologna è da due anni che con Italiano si sta consolidando con partite importanti. Noi siamo partiti con molti giocatori nuovi e dobbiamo ancora amalgamarci, ma oggi ci è stata una risposta da squadra compatta. Sappiamo che dobbiamo lavorare ma questo non ci spaventa".