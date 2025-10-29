Bologna, Niccolini: "Siamo stati lenti nella trasmissione della palla, è mancato il guizzo"

Il viceallenatore del Bologna Daniel Niccolini è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita del Dall'Ara, per commentare il pareggio a reti bianche contro i granata.

"Penso che non sia facile giocare ogni tre giorni. Oggi abbiamo giocato contro un Torino che stava tutto dietro la linea della palla, e che comunque veniva da un ottimo periodo. Hanno giocatori importanti. Ci è mancata un po' di lucidità, magari il guizzo per vincere la partita. Può capitare, quando si hanno tanti impegni ravvicinati e si cambiano tanti uomini. Ci può stare di non essere sempre al 100%. Ora pensiamo a domenica a Parma, cercheremo di fare una grande prestazione nel derby."

Nel secondo tempo è mancata un po' di lucidità, ma nel primo tempo cosa è mancato per trovare l'affondo con Dallinga e Odgaard?

"Il Torino giocava molto basso, erano messi bene. Noi forse siamo stati un po' lenti nella trasmissione della palla. Quando siamo riusciti a trovare Bernardeschi e Cambiaghi dall'altra parte, qualcosa di pericoloso lo abbiamo creato. Ci può stare che, giocando ogni tre giorni, non sia sempre facile essere lucidi."

Come sta mister Italiano?

"Sta bene, ha seguito la partita dagli spogliatoi. Piano piano ritornerà a regime anche lui. Già a Parma? Penso che potrebbe esserci, altrimenti sarà per la prossima in Europa League".