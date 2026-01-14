Bologna, ecco il difensore che serve a Italiano: chiuso il colpo Helland dal Brann

Il Bologna ha perso nei giorni scorsi Lucumi per infortunio, il difensore colombiano mancherà per un mesetto circa e la società emiliana ha deciso di accelerare sul mercato per regalare un nuovo centrale da inserire nella retroguardia di Italiano.

Il cerchio si è ristretto e porta al nome di Eivind Helland (20 anni), nazionale della Norvegia classe 2005 che gioca in patria nel Brann, contro cui tra l'altro il Bologna si è anche misurato nel maxi girone di Europa League, pareggiando 0-0 in casa una partita giocata quasi interamente con un uomo in meno.

Il Bologna ha messo le mani su Helland, il colpo può di fatto considerarsi già virtualmente chiuso. Così riferisce il portale norvegese Ballspark, spiegando come l'affare si chiuderà per un totale di 7 milioni di euro e che il calciatore si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche con il suo nuovo club.

Helland aveva giocato da titolare la partita di Europa League dello scorso 6 novembre al Dall'Ara, lo 0-0 strappato dal Brann sul campo del Bologna. In realtà la sua fu una prova 'normale', ma è il suo rendimento globale e la sua futuribilità ad aver convinto gli emiliani. Voto 5,5 nella pagella di TMW di quella sera per Helland: "Ingaggia un duello nervoso con Castro e cerca di sfruttare i pochi pericoli. Ammonito dopo una grossa ingenuità".