Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Bologna, ecco il difensore per Italiano: visite mediche in corso per Helland. I dettagli

Bologna, ecco il difensore per Italiano: visite mediche in corso per Helland. I dettagliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 11:53Serie A
Ivan Cardia
fonte Da Bologna, Leonardo Nevischi

Rinforzo in difesa per il Bologna, che nelle ultime ore ha chiuso e anche accolto in Italia il difensore norvegese Eivind Helland.

Il centrale classe 2005, secondo quanto raccolto da TMW, è atterrato a Milano questa mattina e in questi minuti è all’Isokinetic di Casteldebole per le visite mediche di rito prima della firma del contratto.

I dettagli dell'affare. Helland, che a Bologna troverà il connazionale Heggem, e il cui acquisto accontenterà il tecnico Vincenzo Italiano, a corto di difensori dopo l’infortunio di Lucumi, arriva dal Brann. Il Bologna lo ha acquistato a titolo definitivo per 7 milioni di euro più bonus, e firmerà un contratto da 4 stagioni e mezza, quindi fino al 2030, con opzione per il quinto anno.

Articoli correlati
Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio... Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Helland al Bologna, visite in corso. Rinnovo Roma-Celik difficile: le top news delle... Helland al Bologna, visite in corso. Rinnovo Roma-Celik difficile: le top news delle 13
Bologna, ecco il difensore che serve a Italiano: chiuso il colpo Helland dal Brann... Bologna, ecco il difensore che serve a Italiano: chiuso il colpo Helland dal Brann
Altre notizie Serie A
Caso Mandragora, l'Udinese patteggia: multe a club e due dirigenti, nessuna penalizazione... Caso Mandragora, l'Udinese patteggia: multe a club e due dirigenti, nessuna penalizazione
Sicurezza negli stadi, via al riconoscimento facciale: controlli a prova di IA Sicurezza negli stadi, via al riconoscimento facciale: controlli a prova di IA
Gattuso e lo stage che non c'è: il ct avrebbe voluto a Coverciano anche Ahanor TMWGattuso e lo stage che non c'è: il ct avrebbe voluto a Coverciano anche Ahanor
Atalanta, Palladino: "Raspadori? Acquisto ambizioso. Kolasinac e Kossounou recuperati"... Live TMWAtalanta, Palladino: "Raspadori? Acquisto ambizioso. Kolasinac e Kossounou recuperati"
Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio... Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Brescianini: "Affare lampo con la Viola, a Bergamo giocavo poco e volevo mettermi... Brescianini: "Affare lampo con la Viola, a Bergamo giocavo poco e volevo mettermi in mostra"
Cataldi: "Alla Fiorentina seguivo tutte le partite della Lazio, i derby visti con... Cataldi: "Alla Fiorentina seguivo tutte le partite della Lazio, i derby visti con Bove"
Roberto Mancini si mette tra la Lazio, Romagnoli e il rinnovo. Gila, futuro già deciso... Roberto Mancini si mette tra la Lazio, Romagnoli e il rinnovo. Gila, futuro già deciso
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 Como-Milan, le probabili formazioni: tornano Modric e Rabiot, c'è Nkunku dal 1'
2 Hellas Verona-Bologna, le probabili formazioni: Dallinga chiede spazio, torna Orsolini
3 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
4 Il Parma, l'importanza di Chivu, Cuesta e il sogno Mondiale: Mandela Keita si racconta
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 gennaio
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Chi è Jean-Philippe Mateta, il bomber sbocciato tardi a cui la Juve pensa per il dopo-Vlahovic
Immagine top news n.1 Bologna, ecco il difensore per Italiano: visite mediche in corso per Helland. I dettagli
Immagine top news n.2 Si scrive Mingueza, si legge 7 ruoli diversi: chi è il jolly ex Barça nel mirino della Juve
Immagine top news n.3 Da Rudi Voller a Robinio Vaz: tutti gli affari (compreso un grande flop) tra Roma e OM
Immagine top news n.4 Pisa scatenato, Joao Pedro firma fino al 2027. Ci siamo anche per Loyola: i dettagli
Immagine top news n.5 Dumfries out, l'Inter non temporeggia: ritorno di fiamma per Perisic, la sua posizione
Immagine top news n.6 Luis Muriel è dello Junior Barranquilla. L'attaccante chiude così un cerchio
Immagine top news n.7 L'Inter ci mette un po', ma batte il Lecce ed è campione d'inverno. Chivu ringrazia Pio Esposito
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.2 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.3 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
Immagine news podcast n.4 Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Morrone: “Mercato vivace in Serie C, Vicenza davanti a tutti. Salernitana tra le più attive”
Immagine news Serie C n.2 Ternana, Foresti: "Mercato aperto e obiettivi ambiziosi. A Potenza qualificazione possibile”
Immagine news Serie A n.3 Faccini: "Roma, forse Gasperini ha voluto lanciare un altro messaggio"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Caso Mandragora, l'Udinese patteggia: multe a club e due dirigenti, nessuna penalizazione
Immagine news Serie A n.2 Sicurezza negli stadi, via al riconoscimento facciale: controlli a prova di IA
Immagine news Serie A n.3 Gattuso e lo stage che non c'è: il ct avrebbe voluto a Coverciano anche Ahanor
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Raspadori? Acquisto ambizioso. Kolasinac e Kossounou recuperati"
Immagine news Serie A n.5 Chi è Helland, il nuovo gigante norvegese del Bologna. In patria il suo infortunio è andato virale
Immagine news Serie A n.6 Brescianini: "Affare lampo con la Viola, a Bergamo giocavo poco e volevo mettermi in mostra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Gregucci: "Dobbiamo cambiare rotta non sistema di gioco. Chiediamo di più a tutti"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, colpo Riccio dalla Sampdoria: visite mediche nei prossimi giorni
Immagine news Serie B n.3 Modena, idea Cerri del Bari per l'attacco. Ma solo in caso di partenza di Pedro Mendes
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, più di un innesto per la difesa? Il club guarda anche a Brorsson e Biraschi
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Skjellerup apre al trasferimento. Offerto lo sloveno Matko, ma il club dice no
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 22ª giornata: Sacchi per il derby ligure, Ayroldi a Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Faggiano: "Lescano è una fantasia. Cuppone? Eravamo tutti d'accordo"
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Marras: "Convinto dal progetto. Qui una società ambiziosa"
Immagine news Serie C n.3 Casarano, ceduto Diego Malagnino in prestito in Serie D al Barletta
Immagine news Serie C n.4 Morrone: “Mercato vivace in Serie C, Vicenza davanti a tutti. Salernitana tra le più attive”
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, pronto un innesto in mezzo al campo: in arrivo Gyabuaa dall'Avellino
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Foresti: "Mercato aperto e obiettivi ambiziosi. A Potenza qualificazione possibile”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Milan, i lariani non battono i rossoneri da oltre 40 anni
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lecce, 25 anni di sole vittorie per i nerazzurri a San Siro
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Parma, vietato sbagliare: Conte vuole tornare alla vittoria
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Fiskerstrand: "Qui tanto potenziale, non ci poniamo limiti. E vogliamo vincere"
Immagine news Calcio femminile n.2 Perry: "La maglia della Juve è iconica, un onore essere qui. Obiettivi? Voglio vincere"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, rinforzo in mediana dagli Stati Uniti: Allison Perry ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, visite mediche per Allison Perry: la statunitense rinforzerà la rosa di Canzi
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, finisce dopo sei mesi l'esperienza di Spugna in panchina: risolto il contratto
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana Women, Peruzzo: “Ambiente straordinario, ora serve una svolta nel girone di ritorno”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)