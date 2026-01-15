TMW Bologna, ecco il difensore per Italiano: visite mediche in corso per Helland. I dettagli

Rinforzo in difesa per il Bologna, che nelle ultime ore ha chiuso e anche accolto in Italia il difensore norvegese Eivind Helland.

Il centrale classe 2005, secondo quanto raccolto da TMW, è atterrato a Milano questa mattina e in questi minuti è all’Isokinetic di Casteldebole per le visite mediche di rito prima della firma del contratto.

I dettagli dell'affare. Helland, che a Bologna troverà il connazionale Heggem, e il cui acquisto accontenterà il tecnico Vincenzo Italiano, a corto di difensori dopo l’infortunio di Lucumi, arriva dal Brann. Il Bologna lo ha acquistato a titolo definitivo per 7 milioni di euro più bonus, e firmerà un contratto da 4 stagioni e mezza, quindi fino al 2030, con opzione per il quinto anno.