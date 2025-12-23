Bologna, Heggem: "Non cerchiamo alibi, ma forse abbiamo accusato un po' di stanchezza"

Non può essere sicuramente di buon umore Torbjorn Heggem, difensore centrale del Bologna. La sconfitta per 2-0 contro il Napoli ha fatto male ai rossoblù, che sognavano di sollevare un altro trofeo dopo la Coppa Italia. Il centrale ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali il ko in Supercoppa Italiana: "Abbiamo affrontato una grande squadra, purtroppo non ci siamo espressi al nostro meglio".

Heggem comunque ci tiene a sottolineare un aspetto: "Sono orgoglioso della squadra, dei compagni, ma non abbiamo giocato come sappiamo: forse abbiamo accusato un po’ la stanchezza con un giorno in meno rispetto al Napoli per preparare la gara. Ma non cerchiamo alibi, questo è il calcio. Ora dobbiamo andare avanti, analizzare questa partita e capire i nostri errori per fare meglio la prossima volta”.