Bologna, Holm: "Adesso sto bene. Helland? Siamo un bel gruppo scandinavo"

La sedicesima giornata di Serie A si completa con il recupero tra Verona e Bologna al Bentegodi. I rossoblù di Vincenzo Italiano vivono un momento di crisi che li ha portati al nono posto in classifica. L'ultima vittoria in campionato risale al 22 novembre, quando la squadra emiliana si impose sul campo dell'Udinese. Da quella data il bilancio registra sette risultati negativi, con quattro sconfitte e tre pareggi consecutivi che hanno compromesso le ambizioni stagionali del club.

L'Hellas Verona si trova all'ultimo posto della graduatoria con gli stessi punti del Pisa. La vittoria permetterebbe ai gialloblù di Paolo Zanetti di abbandonare momentaneamente la zona retrocessione, superando di un punto la formazione toscana. Il 2026 è iniziato con un solo punto conquistato, ottenuto nella trasferta più complicata al Maradona contro il Napoli capolista.

La sfida rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni, chiamate a invertire la rotta in campionato.

Emil Holm, difensore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro il Verona.

È bello ritrovarci, è passato un po' di tempo da quando non ci vediamo. Arriva un altro scandinavo a Bologna, siete in tanti. Arriva Helland, come mai vi trovate così bene? C'è questo giro scandinavo-Bologna, come lo accoglierete?

"Bene, adesso siamo un bel gruppo scandinavo, molto bene".

Come stai, visto che sei stato male e hai dovuto saltare la partita con il Como? Sei perfettamente reintegrato e pronto? Lo vogliono sapere soprattutto i tifosi del Bologna.

"Adesso sto bene. Erano due giorni che ero morto, ma adesso sto bene".