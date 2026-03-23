Spalletti prova a ricaricare la sua Juve: quattro giorni di riposo. Alla ripresa ci sarà Holm
Il giorno dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, i giocatori della Juventus si sono ritrovati alla Continassa per il solito allenamento di scarico post partita. Seduta leggera e poi tutti liberi: ai pochi giocatori non convocati dalle varie nazionali, Spalletti ha concesso quattro giorni di riposo. La ripresa alla Continassa è fissata per venerdì. Spalletti ritroverà in gruppo anche Emil Holm dopo la pausa dedicata alle Nazionali: lo svedese, infortunatosi nel derby d’Italia contro l’Inter, sarà un'arma in più in vista della fase finale della corsa Champions, che riprenderà a Pasquetta (6 aprile) contro il Genoa all’Allianz Stadium.
Milik e Vlahovic lavoreranno sulla condizione durante le due settimane
Il tecnico sfrutterà la sosta per migliorare la condizione di Dusan Vlahovic e Arek Milik, rientrati contro il Sassuolo dopo tanto tempo: 112 giorni di assenza per il serbo, 665 per il polacco. Niente nazionale anche per Khephren Thuram.
Tanti, invece, i bianconeri impegnati per il mondo: non solo i tre azzurri (Gatti, Cambiaso, Locatelli), ma anche Bremer (Brasile), Kalulu (Francia), McKennie (USA), Koopmeiners (Olanda), Conceicao (Portogallo), Kostic (Serbia), Yildiz (Turchia), David (Canada), Openda (Belgio), Adzic (Montenegro).
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