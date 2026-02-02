Italiano non sa pareggiare col Milan. Allegri non sa perdere col Bologna

Vincenzo Italiano, Bologna, non ha mai pareggiato nel massimo torneo contro il Milan. Su 11 scontri diretti ha colto 4 vittorie e rimediato 7 sconfitte. Massimiliano Allegri, Milan, non è mai andato KO quando ha incrociato il Bologna in Serie A. Dai 24 faccia a faccia ha ottenuto 17 affermazioni e acciuffato 7 pareggi.

E dai match in campionato fra i due coach cosa emerge?

Allegri è in vantaggio 5-1 sul fronte dei successi e 6-3 in fatto di marcature su Italiano. Numeri che risentono fortemente del fattore casa… quella del toscano. Perché gli Allegri-Italiano, compreso l’ultimo, sono terminati tutti col punteggio di 1-0. Una striscia che permesso al livornese di arrivare a quota 5 risultati positivi consecutivi in Serie A contro il collega.

Terminiamo ricordando le squadre con cui i mister hanno sfidato rispettivamente i felsinei e i meneghini. Italiano ha testato il suo calcio contro il Diavolo dalle panchine di Spezia, Fiorentina e, per l’appunto, Bologna. Allegri ha applicato le sue teorie contro i Petroniani con Cagliari, Milan e Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ITALIANO E ALLEGRI IN CAMPIONATO

1 vittoria Italiano

1 pareggio

5 vittorie Allegri

3 gol fatti squadre Italiano

6 gol fatti squadre Allegri

TUTTI I PRECEDENTI FRA ITALIANO E IL MILAN IN CAMPIONATO

4 vittorie Italiano

0 pareggi

7 vittorie Milan

13 gol fatti dalle squadre di Italiano

18 gol fatti dal Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

17 vittorie Allegri

7 pareggi

0 vittorie Bologna

48 gol fatti dalle squadre di Allegri

15 gol fatti dal Bologna