Bologna, i tempi di recupero per Vitik e le ultime su Immobile, Freuler e Skorupski

Arrivano novità da Bologna riguardo all'infortunio rimediato dal difensore Martin Vitik. In un comunicato infatti il club rossoblu fa sapere: "Martin Vitik è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro". I tempi di recupero? La società fa sapere che "sono stimati in circa 3 settimane".

Nella nota apparsa sul sito poi viene descritto il lavoro svolto agli ordini di Vincenzo Italiano all'indomani del ko subito in casa per mano della Cremonese: "I rossoblù hanno svolto una seduta di allenamento mattutina in vista di Bologna-Parma di Coppa Italia: palestra per i più impiegati contro la Cremonese, attivazione atletica e partitella a campo ridotto per gli altri. Palestra e allenamento differenziato sul campo per Remo Freuler, terapie per Lukasz Skorupski".

Si evince dunque che Ciro Immobile continua a lavorare in gruppo: il centravanti italiano potrebbe dunque rientrare nella gara di Coppa Italia contro il Parma, tornando nella lista dei convocati di Italiano.