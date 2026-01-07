Bologna in crisi e all'esame Atalanta dopo l'Inter. Pagliuca sereno: "Non sono preoccupato"

Il Bologna non sta vivendo un gran momento di forma, in Serie A la vittoria manca da oltre un mese (ultimo successo il 22 novembre scorso) e questa sera i rossoblù hanno l'occasione di provare a uscire dalle acque stagnanti contro l'Atalanta.

Chi non sembra troppo preoccupato della situazione che sta attraversando il Bologna è Gianluca Pagliuca. Ha detto l'ex portiere rossoblù, intervistato da Radio Nettuno Bologna Uno: "L'Inter aveva il dente avvelenato, ero preparato a tutto ciò che è successo. E già dai primi minuti si è capito l'andazzo. Bisogna essere onesti, elogiare l'avversario: l'Inter è la squadra più forte del campionato, ha grandi possibilità di vincere lo Scudetto".

Chi non ha demeritato in Inter-Bologna, nonostante i tre gol subiti, è stato il portiere degli emiliani Ravaglia. E ne parla così Pagliuca: "Ci ha messo delle pezze, il primo gol dell'Inter è arrivato dopo mezz'ora ed è stata una rete incredibile". In conclusione però Pagliuca opta per l'ottimismo: "Non sono assolutamente preoccupato, nell'arco di una stagione ci sono momenti sì e momenti no. Rientreranno giocatori importanti, tornerà la condizione e con essa anche il morale. Fondamentale sarà il ritorno di Freuler, anche perché ho visto Moro in calo".