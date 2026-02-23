Pagliuca: "Bologna, non sottovalutare l'Udinese. Zaniolo ai Mondiali, a furia di ultime spiagge"

Stasera alle ore 20:45 si conclude a tutti gli effetti la 26^ giornata di Serie A, con la partita del Dall'Ara tra il Bologna e l'Udinese. Per approfondire le tematiche relative alla sfida, e in generale al momento della squadra emiliana per la quale ha giocato - oltre ad essere bolognese di nascita - è intervenuto l'ex portiere Gianluca Pagliuca ai microfoni di Radio Nettuno Bologna Uno.

E Pagliuca esordisce ammonendo il Bologna e invitandolo a tenere alta l'asticella dell'attenzione e della concentrazione: "L'Udinese è una squadra strana, se indovina la partita può mettere sotto chiunque. Il Bologna deve stare attento e non sottovalutarli, non sai mai che partita può saltare fuori". Nell'Udinese c'è Zaniolo e Pagliuca ne parla così: "A furia di ultime spiagge ha capito, la società non gli mette pressione e questo creda gli permetta di esprimersi meglio. Magari può anche avere una possibilità di andare ai Mondiali...".

Il Bologna è reduce dalla vittoria sul campo del Brann, nell'andata del playoff di Europa League: "Ho visto una squadra tonica e cinica, che ha giocato con giudizio. Tecnicamente il Brann è poca roba, ma hanno una grande forza fisica. Credo che la burrasca sia passata e che ora si possa migliorare la classifica e andare avanti in Europa League".

Chi sta mancando al Bologna, negli ultimi tempi, è Orsolini. E Pagliuca chiede pazienza sul suo conto: "Ci stanno i momenti di appannamento in una stagione, ci vuole pazienza e che ritrovi la forma. Italiano proverà a recuperarlo e usarlo, il suo valore non si discute". Magari con un Sohm in più, il Bologna potrà passare stabilmente al 4-3-3? Conclude Pagliuca: "Un centrocampista in più fa bene, ma Italiano decide anche in base all'avversario. Sohm sa giocare tra le linee, ha qualità e fisico per poter dare una mano".