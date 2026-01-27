Pagliuca: "L'unico vero errore di Skorupski è il liscio sul pallone. I due mesi fuori pesano"
Gianluca Pagliuca, ex portiere del Bologna, parla a Repubblica degli errori di Skorupski, con il Bologna che domenica ha pagato un conto salato per il rosso e il liscio del polacco, i quali hanno dato il la alla rimonta del Genoa: "Premesso che non commette un fallo da espulsione, il suo unico vero errore è il liscio sul pallone. Bisogna circoscrivere l’episodio a quello, perché uscire dall’area di per sé non è sbagliato e lui l’ha fatto coi tempi giusti. Ahimè, poi svirgola".
Come ha fatto col Celtic. Pagliuca invita a non sottovalutare i due mesi e mezzo fuori. Per un portiere un periodo così lungo pesa di più, perché si perdono i riferimenti con la porta e con gli spazi: secondo l'ex portiere di Inter e Sampdoria, poi ci vuole più tempo per reinserirsi. Consiglia infine di non voler strafare una volta rientrato tra i pali: quando torni in campo dopo alcuni errori c'è tanta voglia di rifarsi in fretta, ma nelle prossime partite sarebbe meglio rischiare il meno possibile.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.