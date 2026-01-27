Pagliuca: "L'unico vero errore di Skorupski è il liscio sul pallone. I due mesi fuori pesano"

Gianluca Pagliuca, ex portiere del Bologna, parla a Repubblica degli errori di Skorupski, con il Bologna che domenica ha pagato un conto salato per il rosso e il liscio del polacco, i quali hanno dato il la alla rimonta del Genoa: "Premesso che non commette un fallo da espulsione, il suo unico vero errore è il liscio sul pallone. Bisogna circoscrivere l’episodio a quello, perché uscire dall’area di per sé non è sbagliato e lui l’ha fatto coi tempi giusti. Ahimè, poi svirgola".

Come ha fatto col Celtic. Pagliuca invita a non sottovalutare i due mesi e mezzo fuori. Per un portiere un periodo così lungo pesa di più, perché si perdono i riferimenti con la porta e con gli spazi: secondo l'ex portiere di Inter e Sampdoria, poi ci vuole più tempo per reinserirsi. Consiglia infine di non voler strafare una volta rientrato tra i pali: quando torni in campo dopo alcuni errori c'è tanta voglia di rifarsi in fretta, ma nelle prossime partite sarebbe meglio rischiare il meno possibile.