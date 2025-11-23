Bologna in zona Scudetto, la carica di De Silvestri: "Gruppo straordinario, nessuno escluso"

Tra le migliori squadre di questo campionato troviamo sicuramente il Bologna, che con il 3-0 di ieri sul campo dell'Udinese ha agganciato la vetta della classifica di Serie A, per quanto solamente per qualche ora prima del contro-sorpasso del Napoli.

In campo da titolare nella linea difensiva di Italiano c'era Lorenzo De Silvestri. E l'esperto difensore e leader del Bologna ha voluto esprimere le sue sensazioni sui suoi profili social. Ha scritto nello specifico, De Silvestri: "Uniti!!! …..ma veramente tanto UNITI. Un gruppo straordinario! Tutti, nessuno escluso! Avanti ancora". Uno dei veterani della squadra rossoblù, De Silvestri non è un titolarissimo ma la sua importanza è riconosciuta.

Alla guida di questo Bologna, il condottiero Vincenzo Italiano. E l'allenatore di Karlsruhe era giustamente entusiasta ieri nell'analisi della vittoria portata a casa dalla sua squadra sul campo dell'Udinese. Ha detto Italiano dalla sala stampa del Bluenergy Stadium: "Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, siamo riusciti a reggere il colpo nel primo tempo, poi i due gol ci hanno spianato un po' la strada. Tutti i ragazzi che hanno giocato meno si sono comportati bene. Dedico la vittoria e il piazzamento in classifica alla società, ho visto il presidente felice, e ai tifosi, oggi erano in circa 2000 a seguirci".