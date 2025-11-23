Maignan para un rigore a Calhanoglu: Inter-Milan resta sullo 0-1 per i rossoneri
TUTTO mercato WEB
Mike Maignan dice no ad Hakan Calhanoglu e para il rigore dello specialista turco dell'Inter al 74'. Il capitano rossonero sceglie l'angolo giusto e si distende respingendo il tiro dagli undici metri del centrocampista nerazzurro, secondo rigore consecutivo parato dopo quello su Dybala.
Per Calha settimo rigore fallito in carriera su 60 tirati. Secondo penalty sbagliato invece con la maglia dell'Inter, l'unico precedente era stato contro il Napoli di Meret (Inter-Napoli 1-1, novembre 2024).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile