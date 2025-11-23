Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Birindelli analizza il Cagliari: "Pisacane è tra i migliori emergenti. Il club sta facendo bene"

Birindelli analizza il Cagliari: "Pisacane è tra i migliori emergenti. Il club sta facendo bene"TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 22:23Serie A
Niccolò Righi

Ai microfoni di TuttoCagliari.net ha parlato l'ex terzino della Juventus e della Nazionale e attuale tecnico della Pianese. Queste le sue parole iniziando da un commento sul Cagliari di Pisacane: "Direi che il Cagliari è sostanzialmente in linea con le aspettative di inizio stagione: nel complesso la squadra sta facendo bene. Il nuovo mister sta pagando un po’ di inesperienza, ma parliamo di uno dei migliori allenatori emergenti attualmente sulla piazza. La compagine rossoblù ha una sua identità ben precisa. Si è visto anche ieri contro il Genoa, avversario sempre scorbutico: non era semplice reggere l’urto per tutti i novanta minuti in uno scontro diretto così importante. Il Cagliari è rimasto in partita fino alla fine".

Che partita si aspetta tra una settimana tra Juventus e Cagliari?
"Ovviamente per il Cagliari sarà una gara molto complicata, anche se i bianconeri non stanno attraversando un momento felice. Sabato Vlahovic e compagni scenderanno in campo propositivi e aggressivi, fermo restando che la Champions League infrasettimanale gli porterà via un po’ di energie. Contro i sardi i ragazzi di Spalletti avranno l’obbligo di vincere, ma questa potrebbe anche rivelarsi un’arma a doppio taglio".

Il problema del Cagliari resta l'attacco
"Io credo che Pisacane, da persona intelligente quale è, abbia pensato prima di tutto a costruire una struttura solida e un’identità di squadra riconoscibile. Poi tutto il resto, compresa la continuità di rendimento e l’efficacia del reparto avanzato, arriverà progressivamente. La sterilità offensiva può dipendere da tanti fattori: le caratteristiche dei giocatori, tanto per cominciare, rivestono un ruolo fondamentale. Ma c’è tutto il tempo per limare questo difetto e per ritrovare confidenza con la porta avversaria. Senza dimenticare che, per l’appunto, già ieri i rossoblù hanno segnato ben tre gol al Genoa".

Articoli correlati
Pianese, Birindelli: "Col Forlì vittoria importante. La squadra ha fatto qualcosa... Pianese, Birindelli: "Col Forlì vittoria importante. La squadra ha fatto qualcosa di straordinario"
Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo... Pianese, Birindelli: "Contro il Forlì è il momento di raccogliere quando abbiamo seminato"
Pianese, Birindelli avvisa: "Pontedera è un esame vero. Servirà compattezza e lucidità"... Pianese, Birindelli avvisa: "Pontedera è un esame vero. Servirà compattezza e lucidità"
Altre notizie Serie A
Inter, Chivu: "Scontri diretti? Possiamo fare di più, non parlo di mercato" Live TMWInter, Chivu: "Scontri diretti? Possiamo fare di più, non parlo di mercato"
Bergomi difende l'Inter: "Scontri diretti? Li perdeva anche l'anno scorso, ma è rimasta... Bergomi difende l'Inter: "Scontri diretti? Li perdeva anche l'anno scorso, ma è rimasta lì"
Milan, Pulisic: "Fare gol è il mio lavoro, dobbiamo avere questa intensità con tutti"... Milan, Pulisic: "Fare gol è il mio lavoro, dobbiamo avere questa intensità con tutti"
Buffon pazzo di Maignan: "Chi ambisce a vincere lo vorrebbe. E da capitano è più... Buffon pazzo di Maignan: "Chi ambisce a vincere lo vorrebbe. E da capitano è più concentrato"
Milan, Maignan: "Scudetto? Non bisogna fare paragoni col passato, manca tanto" Milan, Maignan: "Scudetto? Non bisogna fare paragoni col passato, manca tanto"
Milan, Saelemaekers: "Stessa sensazione di famiglia come l'anno dello scudetto" Milan, Saelemaekers: "Stessa sensazione di famiglia come l'anno dello scudetto"
Di Canio fa notare: "Nei momenti topici l'Inter ha frenesia, come l'anno scorso" Di Canio fa notare: "Nei momenti topici l'Inter ha frenesia, come l'anno scorso"
Anche il derby lo ha dimostrato, la vera stella del Milan di Allegri è Pulisic. Più... Anche il derby lo ha dimostrato, la vera stella del Milan di Allegri è Pulisic. Più di Leao
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
2 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Serie A, 12^ giornata LIVE: il piano di Baroni per rimpiazzare Simeone
5 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter-Milan, o la grande differenza tra avere Maignan e Sommer. L’hanno capita Allegri e Chivu
Immagine top news n.1 Inter-Milan 0-1, le pagelle: è il derby di Maignan, non quello di Calhanoglu. Allegri di corto muso
Immagine top news n.2 Roma prima da sola! Il Milan sorpassa l'Inter dopo il derby: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.3 Milano è rossonera: Pulisic segna, Calhanoglu no. Il derby della Madonnina finisce 0-1
Immagine top news n.4 È già un Derby di Milano da record: incasso più alto nella storia della Serie A
Immagine top news n.5 Lazio-Insigne, è tutto vero? Sarri dribbla: "Non m'interesso di mercato. Se mi piace? Idem"
Immagine top news n.6 Coppa Davis, Berrettini e Cobolli firmano il tris dell'Italia del tennis: Spagna sconfitta 2-0
Immagine top news n.7 La Lazio aggancia il Como e si porta a -2 dalla Juventus: la classifica di Serie A aggiornata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu: "Scontri diretti? Possiamo fare di più, non parlo di mercato"
Immagine news Serie A n.2 Bergomi difende l'Inter: "Scontri diretti? Li perdeva anche l'anno scorso, ma è rimasta lì"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Pulisic: "Fare gol è il mio lavoro, dobbiamo avere questa intensità con tutti"
Immagine news Serie A n.4 Buffon pazzo di Maignan: "Chi ambisce a vincere lo vorrebbe. E da capitano è più concentrato"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Maignan: "Scudetto? Non bisogna fare paragoni col passato, manca tanto"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Saelemaekers: "Stessa sensazione di famiglia come l'anno dello scudetto"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Okwonkwo non incide. A gennaio potrebbe salutare il club abruzzese
Immagine news Serie B n.2 Modena, Santoro: "Punto positivo contro il SudTirol. Grazie Rivetti per aver creduto in me"
Immagine news Serie B n.3 Rodriguez dice addio al calcio e ricorda la Samp: "Fu un grande passo, ma non fui all'altezza"
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Mignani: "Troppo timidi in avvio poi siamo cresciuti sfiorando il pareggio"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Non contano i record ma i campionati. Abbiamo saputo soffrire"
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Charlys: "Il pari può andare bene, ora vogliamo vincere col Frosinone"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "Il Vicenza ti fa faticare, è una grande squadra. Ma non siamo inferiori"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati della serata: Cittadella corsaro a Lecco. Pari fra Samb e Pineto
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Capomaggio: "Ottima prestazione, manca solo un po' di cattiveria sotto porta"
Immagine news Serie C n.4 Bra, il ds Menicucci: "A gennaio mercato importante. Non siamo una comparsa in Serie C"
Immagine news Serie C n.5 Potenza, De Giorgio: "Pari importante ottenuto in uno stadio da serie A"
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, Raffaele: "Grande prestazione per un'ora. A noi è subito giallo, agli avversari..."
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.2 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: cuore neroverde. Il Sassuolo trova il pari contro il Milan
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…