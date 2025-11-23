Birindelli analizza il Cagliari: "Pisacane è tra i migliori emergenti. Il club sta facendo bene"

Ai microfoni di TuttoCagliari.net ha parlato l'ex terzino della Juventus e della Nazionale e attuale tecnico della Pianese. Queste le sue parole iniziando da un commento sul Cagliari di Pisacane: "Direi che il Cagliari è sostanzialmente in linea con le aspettative di inizio stagione: nel complesso la squadra sta facendo bene. Il nuovo mister sta pagando un po’ di inesperienza, ma parliamo di uno dei migliori allenatori emergenti attualmente sulla piazza. La compagine rossoblù ha una sua identità ben precisa. Si è visto anche ieri contro il Genoa, avversario sempre scorbutico: non era semplice reggere l’urto per tutti i novanta minuti in uno scontro diretto così importante. Il Cagliari è rimasto in partita fino alla fine".

Che partita si aspetta tra una settimana tra Juventus e Cagliari?

"Ovviamente per il Cagliari sarà una gara molto complicata, anche se i bianconeri non stanno attraversando un momento felice. Sabato Vlahovic e compagni scenderanno in campo propositivi e aggressivi, fermo restando che la Champions League infrasettimanale gli porterà via un po’ di energie. Contro i sardi i ragazzi di Spalletti avranno l’obbligo di vincere, ma questa potrebbe anche rivelarsi un’arma a doppio taglio".

Il problema del Cagliari resta l'attacco

"Io credo che Pisacane, da persona intelligente quale è, abbia pensato prima di tutto a costruire una struttura solida e un’identità di squadra riconoscibile. Poi tutto il resto, compresa la continuità di rendimento e l’efficacia del reparto avanzato, arriverà progressivamente. La sterilità offensiva può dipendere da tanti fattori: le caratteristiche dei giocatori, tanto per cominciare, rivestono un ruolo fondamentale. Ma c’è tutto il tempo per limare questo difetto e per ritrovare confidenza con la porta avversaria. Senza dimenticare che, per l’appunto, già ieri i rossoblù hanno segnato ben tre gol al Genoa".