Pulisic gela l'Inter: Milan in vantaggio nel derby in apertura di secondo tempo
Milan in vantaggio a San Siro. Ripartenza letale dei rossoneri: Fofana allarga su Saelemaekers, il destro in diagonale del belga viene respinto sui piedi di Christian Pulisic che insacca col sinistro al 54'. Diavolo avanti 1-0 contro l'Inter, nerazzurri gelati in apertura di ripresa.
