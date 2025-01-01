Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna, Italiano: "Classifica cortissima. Torniamo solidi come prima della Cremonese"

Bologna, Italiano: "Classifica cortissima. Torniamo solidi come prima della Cremonese"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:47Serie A
Andrea Carlino

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida contro la Lazio, valevole per la 14ª giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù commenta la possibilità di agganciare il quarto posto, l'utilizzo di Ciro Immobile e la fase difensiva della squadra.

Mister, oggi la Roma ha perso, quindi c'è la possibilità di riagganciare quel quarto posto, anche se poi il campionato è lungo. Lo fa su un terreno di gioco dove contro la Lazio non è mai riuscito a vincere. C'è anche questo tabù da sfatare questa sera.
"Infatti ti confermo che il campionato è ancora lungo. Siamo a un terzo di quello che sarà un cammino lungo, lo sapete. Risultati che si susseguono, classifica cortissima tra le prime. Bisogna secondo me pensare soprattutto alle prestazioni che vai a proporre. Oggi abbiamo di fronte una squadra che è in grande salute, che è in forma, che qui si sta esprimendo bene. Anche noi arriviamo da un buon momento, anche se dobbiamo cercare di reagire alla sconfitta in campionato e cercheremo di aggiungere punti alla nostra classifica. Però senza mai dimenticare che il cammino è ancora lungo, siamo impegnati in tante competizioni, giochiamo ogni tre giorni e devi cercare sempre di rimanere a livelli importanti. Oggi siamo chiamati ad affrontare una grande squadra e dobbiamo farci trovare pronti."

Nell'ultima partita in Coppa Italia ci hai fatto vedere nell'ultimo quarto d'ora Immobile e Castro insieme. Pensi che la coppia la potrai riproporre in futuro anche dall'inizio oppure la squadra ha più bisogno di equilibrio?
"Noi sempre lì, quando andiamo a recuperare la palla, mandiamo avanti il trequartista e il centrocampista, quindi spesso ci troviamo con due attaccanti che possono nel momento in cui recuperiamo la palla attaccare la linea difensiva. È chiaro che avere tre numeri nove a disposizione nel momento in cui c'è la necessità si può cercare di utilizzare tutto questo valore che abbiamo. Ciro in questo momento ha pochissimi minuti sulle gambe, dobbiamo cercare di iniziare ad alzare i minuti, la condizione. In Coppa è stata sì una forzatura, avevamo bisogno di evitare quei calci di rigore. Lui insieme a Santi hanno permesso di diventare molto più pericolosi, più incisivi e abbiamo trovato questo gol della vittoria. Però adesso piano piano con Ciro inizieremo ad alzare questa condizione che chiaramente è in grande ritardo e vediamo oggi se riusciamo a dargli qualche minuto."

Grande fase difensiva in questa stagione, anche se nell'ultima settimana qualche sbavatura c'è stata. Hai capito cosa bisogna correggere? È una questione collettiva o una questione magari di errore del singolo? Hai lavorato, hai capito che cos'è che non è andato, soprattutto penso a lunedì contro la Cremonese.
"Sono, secondo me, momenti di una squadra, perché prima di Cremona avevamo fatto vedere di essere veramente in grande condizione dal punto di vista difensivo, poche cose concesse, pochi gol subiti. Chiaro che poi giocando sempre, in una settimana hai affrontato tre squadre, hai concesso qualcosina, sei apparso un po' meno solido del solito e quindi l'attenzione deve tornare ai massimi livelli perché ogni sbavatura ti costa caro. Poi noi ogni volta che concediamo, come dico ai ragazzi, è minimo un palo per gli avversari, quindi dobbiamo stare attenti e cercare di tornare a essere solidi come eravamo prima della Cremonese. Perché ancora adesso siamo la quarta miglior difesa del campionato, siamo una squadra che alla fine riesce a essere equilibrata, però non dobbiamo abbandonare questi principi importanti per cercare di ottenere i risultati."

Articoli correlati
Bologna, Italiano su Immobile: "In ritardo di condizione, vediamo se potrà entrare... Bologna, Italiano su Immobile: "In ritardo di condizione, vediamo se potrà entrare con la Lazio"
Le lezioni di Sarri. Italiano e le difficoltà contro la Lazio, ma l'ultima volta...... Le lezioni di Sarri. Italiano e le difficoltà contro la Lazio, ma l'ultima volta...
Bologna, Italiano: "Lucumì ha un problema al tendine, spero di averlo per Roma" Bologna, Italiano: "Lucumì ha un problema al tendine, spero di averlo per Roma"
Altre notizie Serie A
Cremonese, Sanabria: "Cercavo da tempo questo gol, gruppo coeso" Cremonese, Sanabria: "Cercavo da tempo questo gol, gruppo coeso"
Como, 2025 finito per Alvaro Morata: c'è lesione, i tempi di recupero Como, 2025 finito per Alvaro Morata: c'è lesione, i tempi di recupero
Cremonese, Bonazzoli: "Negli anni ho subito pressione, ora ho trovato equilibrio"... Cremonese, Bonazzoli: "Negli anni ho subito pressione, ora ho trovato equilibrio"
Isaksen e Odgaard si copiano, è 1-1 tra Lazio e Bologna all'intervallo dell'Olimpico... Isaksen e Odgaard si copiano, è 1-1 tra Lazio e Bologna all'intervallo dell'Olimpico
Roma, Gasperini: "Troppo presto per parlare di mercato. Rosso? Non ne ho parlato"... Roma, Gasperini: "Troppo presto per parlare di mercato. Rosso? Non ne ho parlato"
Bologna, che guaio: si ferma Casale, fuori contro la Lazio per risentimento muscolare... Bologna, che guaio: si ferma Casale, fuori contro la Lazio per risentimento muscolare
Il Bologna risponde sempre di tap-in: Odgaard purga la Lazio, arriva subito l'1-1... Il Bologna risponde sempre di tap-in: Odgaard purga la Lazio, arriva subito l'1-1
Fiorentina ultima in Serie A e con la Conference che incombe: domani giorno libero... Fiorentina ultima in Serie A e con la Conference che incombe: domani giorno libero per i viola
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: c'è Ricci, sfida a due (tre) per affiancare Leao
2 Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Elmas accanto a McTominay, David è confermato
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
4 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Dubbio Pulisic nel Milan
5 Lazio-Bologna, le probabili formazioni: in porta torna Provedel, ballottaggio tra Holm e Zortea
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, i tifosi: "Nessuno può impedire ad un popolo di salutare la sua storia". Immobile commosso
Immagine top news n.1 Serie A, 14^ giornata LIVE: Napoli, tocca a Elmas. Dubbio Pulisic nel Milan
Immagine top news n.2 La Roma non conosce i pareggi, il Cagliari torna a vincere dopo tre mesi: finisce 1-0
Immagine top news n.3 Cremonese-Lecce, succede tutto nella ripresa: finisce 2-0 e i grigiorossi sognano
Immagine top news n.4 Il Verona risorge: 3-1 all'Atalanta. Zanetti: "Premio per la squadra". Palladino: "Colpa mia"
Immagine top news n.5 L'Inter strapazza il Como e vola in vetta. Chivu batte Fabregas: "Ma non ho tempo di pensarci"
Immagine top news n.6 Sassuolo da sogno, Fiorentina da incubo. Viola ancora ko. Goretti: "Ora decisioni drastiche"
Immagine top news n.7 La Civil War di Buongiorno, le storie immortali di Spalletti: arriva Napoli-Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Como, pericolo per Chivu e chance per Fabregas? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cremonese, Bonazzoli: "Negli anni ho subito pressione, ora ho trovato equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Isaksen e Odgaard si copiano, è 1-1 tra Lazio e Bologna all'intervallo dell'Olimpico
Immagine news Serie A n.3 Roma, Gasperini: "Troppo presto per parlare di mercato. Rosso? Non ne ho parlato"
Immagine news Serie A n.4 Bologna, che guaio: si ferma Casale, fuori contro la Lazio per risentimento muscolare
Immagine news Serie A n.5 Il Bologna risponde sempre di tap-in: Odgaard purga la Lazio, arriva subito l'1-1
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina ultima in Serie A e con la Conference che incombe: domani giorno libero per i viola
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena-Catanzaro, i convocati di Aquilani: out Verrengia, Buglio e Seha
Immagine news Serie B n.2 Serie B, square a riposo al Castellani: il Palermo vince 2-0 sull'Empoli al 45'
Immagine news Serie B n.3 Padova-Cesena, i convocati di Andreoletti: recuperato Varas, sono sette gli assenti
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Miglioriamo il rendimento interno. Queste gare vanno giocate coi tifosi"
Immagine news Serie B n.5 Empoli-Palermo, le formazioni ufficiali: Le Douaron dal 1°. Ceesay-Shpendi sulla trequarti
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Serve avere sempre le motivazioni altissime. Spiace l'assenza dei tifosi"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Pineto piange la scomparsa di Di Gregorio: storico giocatore e fra i fautori della rinascita
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, è crisi: il club valuta l'esonero di Diana. Ferretti: "Prestazione intollerabile"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Aronica: "Sono molto soddisfatto della prestazione in uno stadio difficile"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, Raffaele: "E' un momento in cui non siamo fortunati, Inglese infelice"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, pari Vicenza, cade il Brescia nel derby. La Ternana espugna il Curi
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati delle prime gare: Inter U23 e Juventus NG fermate sul pari
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Juventus, Spalletti torna al Maradona e non può permettersi passi falsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, basta Omarsdottir alla Fiorentina: Ternana battuta e aggancio alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina-Ternana, le formazioni ufficiali: viola a trazione scandinava. Tante ex fra le Fere
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Wullaert trascina l’Inter: pokerissimo contro il Genoa
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per le rossoblù, novità Tomasevic per Piovani
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Fiorentina e Como per accorciare la classifica. Apre Inter-Genoa
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?