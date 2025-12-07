Bologna, Italiano: "Classifica poteva essere più bella. Rowe e Bernardeschi? Devono dare di più"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 contro la Lazio e gli ultimi 12 minuti più recupero del big match dell'Olimpico passati in superiorità numerica per l'espulsione di Gila: "Si poteva fare di più nel finale in 11 contro 10? Io accolgo bene un punto, con una Lazio in grande crescita, sta giocando molto bene e con grande autostima. L'abbiamo rimessa a posto, dopo il gol di Isaksen eravamo in 10 e non si capiva bene cosa stesse accadendo. Non siamo riusciti a incidere nel finale con gente fresca, ma accolgo bene il punto. Aggiungiamo un punto alla classifica, abbiamo reagito in Coppa Italia e oggi. Giovedì rigiochiamo col Celta Vigo, poi Juve e Supercoppa. Sono contento die ragazzi, la classifica è bellissima".

Rimorsi per il ko in casa con la Cremonese?

"La partita con la Cremonese nasce male. Errori difensivi che non si commettevano da tempo e ci hanno condizionato, non siamo riusciti a riprendere la gara, anche se la prestazione c'è stata. L'importante è rimanere squadra, perché se ti disunisci diventa preoccupante. Ci siamo, abbiamo risposto anche oggi, poteva essere più bella la classifica, lo so, ma continuiamo. È ancora lunga, siamo a un terzo del campionato. Ce n'è di strada da fare".

Come mai i cambi oggi? Pesano tanto le partite ravvicinate, dalla Coppa Italia alla Lazio oggi?

"Settantadue ore sono troppo poche per riproporre giocatori dopo un dispendio di energie esagerato. Ne ho parlato col direttore, non permettono ciò. Le rotazioni alcune volte per condizione, per paura di non poter performare. Siamo mancati in avanti, potevamo fare di più, ma Rowe e Bernardeschi quando entrano con una Lazio stanca potevano darci qualcosa in più. Può capitare, non è facile entrare, è un frullatore incredibile. Ma la mia soddisfazione da allenatore c'è. Siamo a buon punto".