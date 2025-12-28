Bologna, Italiano: "Fuori giocatori importanti. Oggi gara bella, pecchiamo di concretezza"

Dopo il pareggio ottenuto contro il Sassuolo, ecco le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di DAZN: "Per me la squadra oggi si è espressa bene contro una squadra in salute. Qualche nostro regalo poteva anche permettere agli avversari di castigarci. Questa è stata comunque una bella partite tra due squadre che hanno provato a vincerla, nell'ultimo periodo ci sta mancando concretezza e l'ultimo passaggio. Orsolini da un po' non segna da azione, potevamo sfruttare meglio l'occasione con Immobile. Continuando così però possiamo fare bene: Fabbian si è sbloccato e dobbiamo trovare solo più brillantezza".

C'è poca lucidità?

"Ci sono diverse partite ravvicinate e non puoi essere brillante sempre. Ci sono fuori cinque giocatori di altissimo livello e la mancanza di giocatori esperti, con qualità, ti porta a non avere tante scelte. Il cammino in Europa League è giusto, siamo in linea con il programma così come in Coppa Italia. In campionato abbiamo perso un po' il passo, ma torneremo sicuramente a fare punti. Le sviste sono nostre, tipo quelle di Lucumì ma la squadra è viva: avremo bisogno di tutti in queste 8 partite a gennaio. Abbiamo bisogno della mano anche di chi deve recuperare".

Vedremo spesso le due punte?

"Ad oggi resta solo una soluzione di emergenza. Immobile non ha più di mezz'ora nelle gambe, per me oggi Fabbian ha fatto una grande partita, così come Rowe e Moro. Nel momento in cui la fatica arriva, bisogna cercare soluzioni e quella delle due punte è una di queste. In questo momento Ciro è in grande ritardo e gli aumenteremo minutaggio, facendolo crescere sotto l'aspetto della condizione. Abbiamo organizzato un'amichevole il 31 proprio per fargli trovare la giusta condizione. Potevamo fare gol, potevamo prenderlo: è la nostra mentalità e continueremo così".