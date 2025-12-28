Sassuolo, Grosso: "Tante cose belle in questo 2025, ma non c'è tempo per spolverare i ricordi"

Il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha analizzato così il match pareggiato per 1-1 contro il Bologna tracciando un bilancio del suo 2025: “Sono successe tante cose belle - ha esordito -, ma non abbiamo tempo per spolverare i ricordi. Serviranno tanti punti per arrivare dove vogliamo e dobbiamo giocare le partite con la mentalità giusta. La modalità che stiamo mostrando mi piace perché stiamo valorizzando molti giovani coadiuvati da ragazzi più esperti".

Come mai ha fatto 3 cambi su 5?

"Ho cambiato i due esterni per dare vivacità, poi per il resto gli altri stavano bene e ho preferito giocare così. Pinamonti ha fatto una grandissima partita facendoci salire spesso vincendo duelli con Lucumì".

Come giudica l'ingresso in campo di Fadera?

"Sicuramente se avesse segnato sarebbe stato il migliore in campo. La partita è stata dai grandi ritmi e ne ha risentito un po' la lucidità sotto porta. Sono contento che a fine partita Muharemovic lo abbia consolato perché è quello su cui lavoriamo in settimana. Comunque l'ho visto vispo e la palla gol che ha sciupato se l'è creata lui, non so se con qualcun altro l'avremmo creata. L'ho visto nel vivo della partita e mi piace perché è intelligente calcisticamente. Se avesse un pizzico di cattiveria in più sarebbe ancora più forte".