Bologna, Italiano: "I problemi per me sono solo a livello numerico, manca concretezza"

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano commenta così il match pareggiato oggi contro il Sassuolo, concentrandosi sulle difficoltà della squadra in attacco:

"Orso non segna su azione da un bel po' - ha esordito -. A volte manca Cambiaghi, ora anche Bernardeschi. Gli uno contro uno ci hanno portato soddisfazioni anche se è un gioco dispendioso. Abbiamo vinto una Coppa Italia giocando così. I problemi per me sono solo a livello numerico. Dietro ci stiamo comportando bene, dal punto di vista della compattezza siamo in linea e siamo una delle migliori squadre. Oggi il Sassuolo ci ha graziato in più di un'occasione ma stiamo cercando di fare quello che sappiamo fare. L'unica nota stonata è la concretezza che sta mancando in avanti".

Pensa di intervenire sul mercato?

"Numericamente la squadra è stata creata per affrontare tre competizioni. Staremo alla finestra nel momento in cui si aprirà il mercato. Vedremo quello che accadrà, sperando di recuperare giocatori in fretta e sperando che questa malasorte finisca di accanirsi con noi. Due infortuni alla clavicola non li avevo mai visti in una singola stagione".