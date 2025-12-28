L'annuncio di Marotta su Palestra e la posizione di Percassi: le top news delle 22

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, nel corso del suo intervento ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l'Atalanta ha parlato anche di mercato: "Le parole di Chivu su Frattesi? Ci tengo a chiarire che il comportamento di Frattesi è sempre stato esemplare in questi anni, quello che diceva Chivu non si riferiva a questo. Chiaro che il giocatore che non gioca con continuità magari ha l'intenzione di immaginare alternative. Noi non vogliamo trattenere nessuno, ma il giocatore non ha espresso il desiderio di andare via. Frattesi è sicuramente un ottimo giocatore. Se Palestra può essere un obiettivo dopo l'infortunio di Dumfries? Posso escludere in maniera categorica Palestra. E' riduttivo immaginare che un giocatore possa condizionare l'esito di una stagione, però valuteremo la situazione. Pur essendo un ottimo giocatore, Palestra non è un obiettivo. Inutile guardare a strade che non porterebbero a nulla. Sappiamo che è un mercato povero, proveremo a capire se possiamo aggiungere qualcosa".

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, intervistato da DAZN ha parlato anche lui di Palestra: "Non è un tema all'ordine del giorno, è un ragazzo che abbiamo visto crescere con noi ed è normale che sia appetito per età e prestazioni, nel momento in cui ci fosse qualcosa di concreto lo valuteremo ma al momento non c'è nulla. Siamo contenti che stia facendo bene, Marco è un esempio del lavoro del nostro settore giovanile".

Il Bologna chiude il 2025 con un pareggio contro il Sassuolo. Il tecnico Vincenzo Italiano in conferenza ha dichiarato: "Cosa manca? È un mix tra giocatori importanti fuori come Skorupski, Heggem, Bernardeschi, Freuler, Cambiaghi. Siamo riusciti a vincere anche senza di loro, ma sono assenze che pesano. Dobbiamo cercare di innalzare il livello delle prestazioni perché a gennaio ci aspetterà un mese di fuoco. Riguardo ad oggi non possiamo concedere occasioni così clamorose al Sassuolo. La cosa che mi soddisfa è che abbiamo tenuto il pallino del gioco per tutta la partita. Un mese fa facevamo gol mentre ora ci sta mancando concretezza e lucidità sotto porta. Arriveranno momento dove questa lucidità tornerà, ne sono convinto, dobbiamo solo continuare a giocare così".