I tifosi dell'Atalanta si stringono attorno a Pasalic: cori dopo la scomparsa del padre
Segui qui la diretta testuale di Atalanta-Inter
Momento di commozione al Gewiss Stadium di Bergamo. Al 58' della sfida dagli spalti dello stadio al momento della sostituzione di Mario Pasalic sono arrivati cori d'incoraggiamento per il croato. Il centrocampista è reduce della scomparsa del papà, avvenuta la settimana scorsa.
Editoriale di Luca Calamai
