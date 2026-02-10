Live TMW Bologna, Italiano: "Il Dall'Ara deve tornare un fattore"

Alla vigilia della gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio - in programma mercoledì 11 febbraio, alle ore 21, allo stadio Renato Dall'Ara -, è intervenuto il tecnico felsineo Vincenzo Italiano. L’allenatore rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Quanto vi giocate domani sera?

"Sapete tutti quanto teniamo a questa competizione e domani dovremmo essere concentrati per fare il massimo per andare avanti. Avremo il vantaggio del fattore casa, anche se ultimamente non lo stiamo sfruttando. Dovremo limitare gli errori e avere la massima attenzione. Affrontiamo un avversario in salute ma passare il turno è il nostro obiettivo".

Perché non funziona più il fattore campo?

"Dobbiamo cercare di far tornare il Dall'Ara un uomo in più. Quando sono usciti Bernardeschi e Rowe domenica c'è stata la standing ovattino. Il nostro pubblico è un grande patrimonio e dobbiamo tenercelo stretto e cambiare questo trend negativo già da domani. Ringrazio il comportamento che ha lo stadio nei nostri confronti e cercheremo di far di tutto per far andare via il pubblico con un risultato positivo, perché vederli dopo la gara con il Parma mi ha fatto star male".

Cos'altro deve dare la tua squadra per tornare al risultato?

"Un qualcosa in più tutti. Una lettura diversa in situazioni che apparentemente sembrano scontate. Dobbiamo avere la capacità di percepire il pericolo. Dobbiamo metterci tutti del nostro. Siamo rimasti in dieci ma siamo rimasti in campo con tre attaccanti, forse era un rischio ma andava corso. Dobbiamo creare ancora più palle gol e concederne sempre meno agli avversari".

Al gruppo che fattori servono? Determinazione e rabbia o tranquillità?

"Ne avevamo parlato anche domenica a fine gara. Ormai abbiamo intrapreso la strada di archiviare e ripartire, non possiamo allenarci due giorni e mettere a posto umore o aspetti mentali. La cosa che non mi è scesa domenica è il dispendio energetico dato dall'inferiorità numerica. Perdiamo Heggem appunto per questo. Il nostro focus è sul preparare le partite e limitare l'avversario".

Come sta Heggem?

"Ha un sovraccarico al quadricipite, inutile rischiarlo. Vedremo se lo recupereremo per domenica".

Come ha visto Sohm, Joao Mario e Helland?

"I nuovi arrivati sono dei professionisti con cultura del lavoro elevatissima. Chairo che sono arrivati da pochi giorni e hanno bisogno di tempo. Nelle scorse settimane avevo in mente di utilizzare Sohm che è un centrocampista dinamico con forza nelle gambe che sa anche buttarsi dentro. Domenica l'avrei inserito ma poi con l'espulsione è saltato tutto. Helland è giovane ma ha grande prospettiva: ha qualità, struttura ed è un patrimonio della società. Joao Mario l'ho messo col Parma, poi dopo l'espulsone ho inserito la capacità di Zortea nell'essere più difensore e saper strappare in ripartenza".

Domani giocherà con il trequartista o con un centrocampista in più?

"Odgaard cambia l'assetto, ma sta iniziando a lavorare bene anche da centrocampista. Secondo me può fare anche quel lavoro da mezzala".

Vitik o Casale? Ravaglia o Skorupski?

"Lo vedrete domani, io ho le idee chiare ma non ve le svelo".

Con l'infortunio di Lykogiannis, come pensa di far rifiatare Miranda?

"Miranda in questo momento non sta riuscendo a recuperare in fretta dagli impegni ravvicinati. Dà garanzie tecniche ma meno a livello fisico. Adesso lì bisognerà adattare qualcuno nel momento in cui qualche compagno dovrà sostituirlo. Le opzioni sono due: o giocheremo con due destri o dovremo snaturare qualcun altro. Con il Benfica lo scorso anno giocammo con due destri".