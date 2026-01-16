Bologna, Italiano: "Immobile crescerà, bisogna andare cauti. Mercato? Siamo in buone mani"

"Immobile crescerà. Lo sta facendo. L'infortunio che ha avuto è molto simile a quello di Lukaku. Ciro è rientrato molto più velocemente, ma bisogna andare cauti. Un grande rientro per noi". Parla così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo la sfida vinta 3-2 a Verona del bomber ex Lazio, reduce da un problema muscolare.

Quanto è difficile confermarsi alla seconda stagione?

"Questo mese qua ha un po' macchiato il percorso positivo che abbiamo fatto, giriamo a soli tre punti dall'anno scorso. Abbiamo avuto un periodo così a dicembre, ma ripeto: sono 3 punti in meno dell'anno scorso. Dobbiamo recuperare un po' di gol che ci aveva portato in dote Ndoye, lo stiamo facendo. In questo periodo eravamo in un angolo del ring a prendere colpi, l'importante era non prendere quello del ko".

Dal mercato arriva qualcosa?

"È arrivato un centrale, dico sempre che sono in buone mani, mi affido ai direttori. Dobbiamo solamente curare le sfumature e sottigliezze".

