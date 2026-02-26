Dall’Europa altre conferme: Juve, non era così male. Bologna si gode Joao Mario, mentre Holm è ko

Chissà se Emil Holm avrebbe potuto aiutare la Juventus a superare il Galatasaray. Impossibile saperlo, dato che il laterale svedese si è infortunato praticamente subito dopo il suo trasferimento a Torino, e ne avrà ancora per un paio di settimane. La conferma che, quando una cosa può complicarsi, si complica. In tanti, al momento dello scambio, avevano ipotizzato che l’affare l’avessero fatto i bianconeri, puntando su un giocatore con una certa esperienza in Serie A. Invece…

A sorridere è il Bologna, che ha accolto Joao Mario. Dopo le prime tre buone gare in campionato, il laterale portoghese ha confermato le buone impressioni decidendo la gara di ritorno degli spareggi di Europa League con il Brann. Schierato a sinistra da Vincenzo Italiano, l’ex Porto - a sua volta approdato a Torino in uno scambio con Alberto Costa - non ha solo segnato il gol vittoria, ma è anche risultato tra i migliori in campo in assoluto a livello di prestazione.

E pensare che in bianconero sembrava la più classica meteora. Con Igor Tudor aveva trovato spazio solo a singhiozzo, con Luciano Spalletti era finito decisamente fuori dai radar. A Bologna, ha trovato nuova luce. E il futuro? L’affare tra i club è avvenuto in prestito secco e gratuito: se i rossoblù vorranno la conferma, dovranno sedersi al tavolo con la Juve. Per una cifra attorno ai 9 milioni di euro, se ne può parlare.