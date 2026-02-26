Primo gol in Italia di Joao Mario, il Bologna la sblocca al 56': Brann sotto 1-0

Il Bologna la sblocca al 56' con Joao Mario, il Brann è sotto 1-0. Prima rete da quando è in Italia per l'ex giocatore della Juventus, che stoppa il pallone dopo una corta respinta avversaria e con il destro sul primo palo segna la rete che stappa il match.

