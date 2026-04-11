Bologna, la Premier bussa per Rowe ma i rossoblù non cedono: l'attaccante vale 45 milioni

Al Bologna giovedì scorso non è bastato un super Jonathan Rowe per avere la meglio sull'Aston Villa. La sconfitta pesante in casa ha compromesso il cammino in Europa League dei felsinei che però si aggrappano al suo attaccante in questo finale di stagione. E' fuori da ogni dubbio come l'attaccante inglese stia disputando un'ottima stagione con Vincenzo Italiano che lo ha chiamato in causa in 36 occasioni fra le varie competizioni con il giocatore che ha realizzato sette reti e quattro assist.

E proprio al termine della gara del "Dall'Ara", il tecnico della formazione inglese Unai Emery si è espresso con belle parole nei suoi confronti: "Sta giocando molto bene in questa stagione. Lo abbiamo affrontato ad inizio stagione e da quel momento, in termini di analisi che abbiamo fatto, è cresciuto molto e sta giocando in maniera fantastica. Oggi ci ha messo più in difficoltà rispetto a quello che avevamo preventivato".

E proprio nelle ultime gare che il 22enne è sbocciato e di conseguenza anche il suo valore di mercato è cresciuto. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il suo valore di mercato adesso è cresciuto a quasi 45 milioni di euro con diversi club della Premier che potrebbero bussare alla porta dei rossoblù. Ma il Bologna resiste e non vuole cedere il proprio gioiello.