Rowe: "Il Bologna meritava di più, il calcio è strano. È mancata un pizzico di fortuna"

Il migliore in campo del Bologna nel match contro l'Aston Villa è stato senza dubbio Jonathan Rowe. L'esterno offensivo dei rossoblù ha segnato il gol del momentaneo 1-2, ma ha messo anche in difficoltà gli inglesi per tutto l'incontro, risultando imprendibile a sinistra. Dopo la partita, il classe 2003 ha commentato così l'incontro al sito ufficiale: "Meritavamo di più, siamo stati anche un po’ sfortunati. A volte il calcio è strano. Abbiamo giocato bene e creato tanto, ma abbiamo commesso troppi errori e li abbiamo pagati".

Quando gli viene chiesto che cosa non ha funzionato, Rowe non sa darsi una vera e propria spiegazione e risponde facendo trasparire ancora tutto il suo rammarico: "È difficile da commentare una partita così: oltre agli errori, ci è mancato anche un pizzico di fortuna. La cosa positiva è che c’è ancora il ritorno e tutto può succedere”.