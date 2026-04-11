Derby quasi vietato. Un tifoso dell’Union Brescia vince il ricorso al TAR e sarà allo stadio

Come è noto il derby fra Lumezzane e Union Brescia, in programma domani alle 14:30, sarà senza tifosi ospiti a causa del divieto di vendita dei biglietti per i residenti nella provincia di Brescia. Ma con un’eccezione. In mezzo ai tifosi rossoblù infatti ci sarà anche un supporter delle Rondinelle.

Si tratta, come rivela il Giornale di Brescia nella sua versione on line, di Roberto Alborghetti, residente a Rovato, che ha vinto il ricorso al Tar contro l’ordinanza del Prefetto Andrea Polichetti che ha vietato la vendita dei biglietti per i residenti in tutta la provincia escluso il Comune di Lumezzane.

“Il Tribunale amministrativo ha accolto parzialmente l’istanza del tifoso delle rondinelle, riconoscendo la sussistenza di «estrema gravità e urgenza», visti i tempi stretti essendo stato discusso il ricorso a 24 ore dalla partita, e autorizzando solo il ricorrente ad accedere allo stadio per assistere alla partita. - si legge nell’articolo - Per i magistrati «un solo individuo» non incide sulle esigenze di sicurezza pubblica che avevano portato all’adozione del divieto. Allo stesso tempo, il Tar ha chiarito che il provvedimento non può essere esteso ad altri tifosi, ma resta limitato esclusivamente al caso specifico”.